Châteauroux : les cafetiers et restaurateurs boycottent la taxe terrasse de la mairie, une pétition lancée

Les cafetiers et restaurateurs de Châteauroux ont reçu la facture de la "taxe terrasse" et rien ne va plus ! Ils refusent de la payer car, selon eux, la mairie s'était engagée à une exonération de cette taxe, pour soutenir le secteur après la crise sanitaire.