Châteauroux : à quelques jours des championnats du monde de voltige, les entreprises berrichonnes sont sur le pont

Châteauroux, France

Avec plus de 100 000 spectateurs attendus pendant plus d'une semaine, les championnats du monde de voltige sont un moment particulier pour les entreprises partenaires de l’événement.

Tout près de l'aéroport, à Déols, le restaurant routier l'Escale se prépare à l'une des semaines les plus intenses de son année : Dominique Thomas, le patron de l'établissement, a prévu de servir « 6000 couverts en plus » dans le restaurant. Pour tenir le rythme en salle et sur le site de l'aéroport, où l'Escale est chargée de la restauration, Dominique Thomas met tout le monde sur le pont : les 90 employés habituels, plus 5 extras. A partir de demain mardi, jusqu'au samedi 31 août au soir, ils se relaieront pour faire marcher l'Escale 24 heures sur 24.

Juste en face de l'aéroport de Châteauroux, l'Escale est prête pour les championnats du monde de voltige. © Radio France - Matthieu Le Meur

Lors de la dernière édition des championnats du monde de voltige à Châteauroux, en 2015, l'Escale avait réalisé 20% de son chiffre d'affaires du mois d'août pendant l’événement.

Parmi les autres gros partenaires de l’événement, on trouve Cardélec : l'entreprise de Châteauroux a installé 9 groupes électrogènes et une cinquantaine de coffrets électriques. Une prestation qui a mobilisé la moitié des techniciens de l'entreprise.

Les championnats du monde de voltige commencent ce jeudi à l'aéroport de Châteauroux. Mercredi soir, défilé des équipes place de la république. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 31 août.