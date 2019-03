Châteauroux : les commerçants de la place Gambetta s'impatientent de voir les travaux finis

La place Gambetta à Châteauroux est en plein travaux depuis avril 2018. Les commerçants autour de la place sont impactés et ils attendent impatiemment la fin du chantier, dans six mois.

Châteauroux, France

Vous avez peut-être remarqué que des arbres ont été plantés sur la place Gambetta, à Châteauroux ce lundi 18 mars. Les travaux avancent. Ils ont commencé en avril 2018 et ils doivent se terminer cet été. Sur les plans, une fontaine, un kiosque et un jardin sont prévus mais en attendant, les commerçants de la place ont surtout droit au chantier.

Depuis sa boutique de fleurs, Emilie a vue sur la statue de la place, et aussi sur les pelleteuses. Tous les jours, elle installe des jacinthes et des roses sur le trottoir. Avec les travaux, les plantes sont souvent recouvertes de poussière, et certains jours, quand les ouvriers travaillaient devant son magasin, elle ne pouvait même pas sortir ses fleurs. A cela, il faut ajouter le bruit des machines de chantier.

Cette ambiance n'attire pas les clients. "Quand on ne pouvait pas se garer et que la rue était fermée, les clients venaient moins. Des fois, on voit le premier client à 11 heures", regrette Emilie.

Cela commence à peser sur la santé de l'entreprise de Jérémy Beaussier. Il tient un magasin de jeux vidéos :

C'est environ 20% de chiffre d'affaires en moins, c'est un manque à gagner énorme !"

Une fontaine, un kiosque et un jardin verront bientôt le jour place Gambetta à Châteauroux. © Radio France - Aurore Richard

Jérémy Beaussier estime qu'il rattrapera ce chiffre à la fin des travaux. Selon lui, cette place rénovée devrait attirer beaucoup de piétons. Jean-Pierre Maréchau, du bar "Le Parisien", prévoit même de booster ses chiffres. "Cela va ressembler à une vraie terrasse où les gens pourront prendre un pot, manger le midi et on envisage jusqu'à 50 tables", estime le gérant.

Nicolas Ardelet est lui, loin d'être aussi optimiste. Pour cet opticien, ces mois de travaux vont laisser des traces. "Les habitudes des consommateurs ont été un peu modifiés et je pense que cela va être compliqué de les faire revenir", prévoit le commerçant. La réponse, dès cet été.