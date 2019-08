Châteauroux : certains commerces ont profité de l'été pour faire des travaux

Châteauroux, France

Pendant tout le mois de juillet, la pizzeria Dominos de la place Gambette était fermée. « On a refait le carrelage et la peinture, » explique Thomas Marien, assistant-manager du magasin. « On a tout refait à neuf, pour l'équipe, et aussi pour les clients. »

Dans la rue grande, plusieurs boutiques ont entrepris de grands travaux : le restaurant Jeux 2 Goûts, la fromagerie d'Amélie, l'agence immobilière Plaza. Et la boulangerie Aux Délices, qui a été refaite entièrement à neuf en juillet. « On était dans un style plutôt sombre, explique Odile Declerck, la gérante, désormais on est dans le blanc. »

Pour rénover le magasin et le fournil de la boutique, le mois de juillet était propice : « Il y a beaucoup de castelroussins qui partent en vacances, de plus pour nous c'est une saison calme », constate Odile Declerck.

Pour Benjamin Losantos, manager des commerces à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Châteauroux, tous ces travaux proviennent dans un contexte estival approprié, mais ça n'est pas la seule explication : « La ville a rénové pas mal d'espaces publics ces dernières années, et on constate que ça a des impacts sur les commerçants, qui profitent que la rue a été rénovée pour aussi rénover leurs devantures.»