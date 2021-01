Châteauroux : contrôles dans les grandes surfaces avant le durcissement du couvre-feu

Cela fait déjà plusieurs semaines que la police et la préfecture mènent des contrôles renforcés dans les grandes surfaces de l'Indre. Une nouvelle opération avait lieu ce samedi matin à l'Intermarché de la rocade sud de Châteauroux et au Leroy Merlin du Poinçonnet.

Les policiers et le directeur du cabinet du préfet de l'Indre entrent à l'improviste dans l'hypermarché. "Nous sommes là pour vérifier si il y a un bon contrôle de la jauge de la part de la surface commerciale et regarder si l'ensemble des dispositifs sont bien mis en place", explique Thierry Humbert. Depuis le début des contrôles, seul "un ou deux magasins" ont été verbalisés pour non-respect de ces règles.

Le directeur de cabinet du préfet de l'Indre Thierry Humbert et le commandant de police Saboureau contrôlent le respect des règles sanitaires dans une grande surface commerciale de Châteauroux. © Radio France - François Chagnaud

Les mesures sont déjà en vigueur depuis le 28 novembre 2020 : jauge d'un client par 8 mètres carrés, mise à disposition de gel hydroalcoolique, marquage au sol d'un sens de circulation, désinfection régulière des surfaces, port du masque obligatoire. "Le Premier ministre a rappelé qu'on conservait une dernière chance pour éviter le confinement. Pendant cette période tous les Français doivent s'appliquer à respecter les mesures sanitaires", rappelle le haut fonctionnaire.

Jauges respectées

Ce magasin peut accueillir au maximum 375 personnes car il dispose d'une surface de 3 000 mètres carrés. "Nous n'avons pas de problème parce qu'on ne dépasse jamais les jauges", constate la directrice du magasin. Pour déterminer le nombre de clients en temps réel, l'hypermarché dispose d'un compteur qui relève le nombre d'entrées et de sorties. Ce samedi matin, une centaine de personnes allait et venait entre les rayons.

Dès ce dimanche, les grandes surfaces non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés devront fermer leurs portes au public. Dans l'Indre, aucune grande surface n'est concernée. Mais d'autres mesures pourraient rapidement entrer en vigueur, comme la réduction de la jauge maximale pour tous les magasins de plus de 400 mètres carrés : au lieu d'un client par 8 mètres carrés, elle pourrait passer à un client par 10 mètres carrés. "Nous allons modifier notre jauge. On ne sait pas comment ça va changer notre activité. Mais si il n'y a pas de débordement comme on a pu connaître au premier confinement il n'y aura pas de souci", veut croire la responsable.