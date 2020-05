Châteauroux : les gros chantiers s'adaptent à la crise sanitaire

Le confinement et la crise sanitaire se sont invités au beau milieu de gros chantiers en cours à Châteauroux. C'est le cas notamment de la réfection du parvis de la gare, et de celui du centre aquatique Balsan'éo.

Deux mois de confinement, et des mesures sanitaires strictes à respecter : c'est avec ces deux carcans que les gros chantiers de Châteauroux avancent tant bien que mal ces dernières semaines. Il a fallu s'adapter tant bien que mal pour les entreprises qui interviennent, tout en essayant de respecter tant bien que mal les délais. De ce point de vue, tous ne sont pas logés à la même enseigne.

"Un mal pour un bien" pour le chantier de la gare

Du côté du chantier de la gare, le confinement a très mal commencé avec cinq semaines d'arrêt du travail. "On a pu craindre un retard du même ordre" reconnait Roland Vrillon, l'adjoint au maire chargé des travaux, "mais _le confinement a en fait permis d'avoir des conditions de travail favorables_." En effet, le trafic routier et piéton était quasi nul pendant lors de la reprise du travail en plein confinement. Les ouvriers en ont donc profité pour accélérer la réfection de la chaussée devant la gare, entre les deux ronds-points. Un axe d'ordinaire très passant. "Résultat, on a quasiment rattrapé l'intégralité du retard. Et la circulation reprendra dans les deux sens le 25 mai." Avec une fin de l'ensemble du chantier de la gare prévue en novembre.

En revanche l'ouverture du centre aquatique Balsan'éo s'éloigne un peu

Du côté de la piscine, le chantier lui a repris seulement ce lundi 11 mai, jour du déconfinement. Et au ralenti pour l'instant. "La priorité, c'est d'abord d'assurer la sécurité des ouvriers en mettant en place toutes les mesures sanitaires qui s'imposent" explique Michel Georgeon, vice président de Châteauroux Métropole chargé des "projets structurants". Ajoutez à cela des effectifs réduits pour la reprise-seulement un quart des équipes environ- et des conditions météorologiques très humides en début de semaine alors qu'on en est à la fin de la couverture de l'édifice et la pose des fenêtres... Il va donc falloir patienter avant de voir ce centre aquatique terminé. '"On tablait avant le confinement sur une livraison en fin d'année. Ce sera sans doute plutôt pour le printemps 2021, peut-être avril-mai, mais il est très difficile de donner une échéance précise aujourd'hui." Cela dépendra notamment de la situation sanitaire dans les mois à venir. Si les mesures de distanciation étaient maintenues jusqu'à la fin du chantier, voire si nous devions connaitre un nouveau confinement, alors la fin du chantier serait très probablement encore retardée.