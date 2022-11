Châteauroux : les laboratoires en grève jusqu'à mercredi

La grève des laboratoires continue. Elle est prévue jusqu'à mercredi et est reconductible si les négociations n'aboutissent pas. 250 millions d'euros en moins de la part de l'Etat, "de gré ou de force pour compenser les profits" réalisés pendant l'épidémie de covid (3 milliards d'euros brut avec les années covid). Ce lundi, 95% des laboratoires faisaient grève sur le territoire national.Un mouvement suivi dans l'Indre.

Julien Maulde-Robert est infirmier libéral à Châteauroux, président du syndicat des infirmiers libéraux FNI de l'Indre. Il explique que cette grève oblige à reporter tous les prélèvements non-urgents, "on va s'adapter à la situation pour répondre au mieux aux besoins des patients. C'est toute la force de l'exercice libéral de s'adapter à la demande. Là, il y a un contexte particulier. On s'adapte". Une situation pour l'instant pas alarmante, d'autant plus que les infirmiers libéraux soutiennent ce mouvement de grève,"ce qui leur est imposé est assez brutal sur la forme et sur le fond. Quand on sait en plus que ce sont les mêmes personnes qui ont imposé un regroupement de laboratoires qui leur impose maintenant des baisses de tarifs drastiques."

Un pas de plus vers les déserts médicaux ?

L'infirmier s'interroge sur le futur des professions médicales libérales, "évidemment, ce qui se passe pour eux, ça nous met quelques alertes. Effectivement, à force de se regrouper comme ça, en forme structurelle, à terme, on voit bien ce qui se passe chez les biologistes depuis plusieurs années. C'est la perte de la proximité__. Alors pas dans nos départements, fort heureusement. Ça participe avec la démographie des professionnels de santé, ça participe au déficit d'accès aux soins."

Une situation qui pourrait accélérer une désertification médicale. C'est également les possibles conséquences que pointe du doigt Hervé Leylde, biologiste au laboratoire biomédical centre à Châteauroux, en grève. "Une diminution des budgets conduit à faire des analyses de qualité inférieure. Et surtout, actuellement, les laboratoires sont implantés un peu partout en France. Il n'y a pas vraiment de déserts médicaux biologiques. Comme dans d'autres professions de santé. Et c'est ça qu'on veut conserver__", argumente-il.

"Un tel montant n'était jamais arrivé"

Deux années après de covid, pour le biologiste c'est vécu un peu comme une trahison de la part de l'État. "Il y a déjà eu des négociations, mais jamais on avait eu un coup comme ça, 250 millions d'économies à faire par an sur quatre ans. Un tel montant n'était jamais arrivé." Pour l'Etat, ce serait 1 milliard d'euros d'économies sur quatre ans. Hervé Leylde n'est pas très optimiste pour la suite. "On considère que les laboratoires ont fait des bénéfices et que maintenant il est temps de rembourser. Alors que ça a demandé énormément de travail, faire beaucoup d'investissements et que cet argent qui a été gagné n'est pas dû. Et je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, effectivement."

Si les analyses "publiques" ne sont pas possibles, les urgences médicales sont bien-sûr traitées par les laboratoires. L'hôpital de Châteauroux n'est pas impacté non plus, puisque le laboratoire continue son activité pour lui.