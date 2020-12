Châteauroux : les retardataires s'empressent de faire leurs courses de Noël dans le centre-ville

La rue Grande était bondée ce dimanche après-midi. Comme Virginie, de nombreux clients ont saisi la dernière chance pour acheter ses cadeaux de Noël. "Je suis en retard cette année. D'habitude, je suis plus organisée, mais là c'est vrai qu'avec les conditions, j'étais moins motivée. C'est la dernière minute mais c'est sympa aussi. J'ai jamais eu autant de cadeaux à faire et c'est pas fini : vive la course pendant trois jours !"

Un peu plus loin, une autre retardataire. Cécile privilégie les magasins du centre-ville. "Il y a des commerces qui travaillent un peu, ça fait plaisir à voir. En espérant que ça redémarre."

Les ours en peluche de la boutique Little Bach ont eu aussi pu reprendre du poil de la bête. "Depuis qu'on a repris après le deuxième confinement, on a fait de belles journées. Je pense qu'il y a une belle solidarité et que les gens ont attendu la réouverture des boutiques du centre ville", se réjouit Marlène derrière la caisse.

La présidente de l'association des commerçants de Châteauroux et patronne de la boutique Surya Soleil confirme cette tendance. "Il y a beaucoup de monde qui se promène dans les rues, les gens font des achats. Vraiment, ce qui nous aide à rattraper un peu le chiffre, c'est d'être ouvert sept jours sur sept. Je suis ouverte les dimanches, les lundis. C'est du non-stop, et c'est aussi ça qui aide à remonter un petit peu les trésoreries.", affirme-t-elle. Un rebond bien venu car la fin de l'année a été rude pour les commerçants. Certains d'entre eux accusaient des pertes de chiffres d'affaires de plus de 50% par rapport à l'an dernier.