Châteauroux : les retraités dans la rue pour une hausse des pensions et défendre le système actuel de retraite

Châteauroux, France

Entre 150 et 200 retraités ont manifesté ce jeudi matin dans les rues de Châteauroux à l'appel de plusieurs syndicats pour défendre le système actuel des retraites par répartition et pour demander une revalorisation des pensions. Ils souhaitent aussi une indexation des retraites sur les salaires et un rattrapage du pouvoir d'achat perdu à cause notamment de la hausse de la CSG.

Les manifestants n'attendent rien des annonces promises d'ici quelques jours par Emmanuel Macron et ils ne veulent pas entendre parler d'un futur système de retraites par points qui fera encore baisser, selon eux, le niveau des retraites.

Une délégation de manifestants a remis une motion au préfet de l'Indre reprenant les revendications.