Châteauroux : les retraités toujours mobilisés pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat

Châteauroux, France

Ils ne lâcheront rien ! Les retraités castelroussins se sont une nouvelle fois mobilisés ce jeudi matin. Ils etaient environ soixante-dix rassemblés, dans le froid, place de la République. Pour la CGT Retraités, le grand débat national lancé il y a une quinzaine de jours par Emmanuel Macron "ressemble de plus en plus à un show télévisé du président en tournée électorale". Le syndicat estime qu'il est maintenant urgent "de répondre concrétement aux attentes des salariés comme des retraités". Ces derniers dénoncent toujours la hausse de la CSG et une baisse inexorable de leur pouvoir d'achat avec des pensions bloquées et une désindexation du coût de la vie : "Nous n'avons pas travaillé 40 ans et plus pour renoncer à vivre normalement, dignement"

70 personnes environ rassemblées place de la République © Radio France - régis HERVE

Le syndicat CGT des retraités demande au gouvernement l'annulation de la hausse de la CSG, une revalorisation de 1,7% de leurs pensions pour 2018, le retour à l'indexation sur les salaires et le maintien de la pension de réversion sans conditions de ressources. L'organisation syndicale regrette pour conclure, que "le pouvoir d'achat des retraités soit absent du grand débat national"

A Bourges, envrion 200 retraités se sont mobilisés ; ils étaient 150 à Vierzon.