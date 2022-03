Châteauroux : les salariés de l'entreprise KSB en grève pour réclamer de meilleurs salaires

Une centaine de salariés de KSB à Châteauroux sont en grève, ce mercredi et ce jeudi, pour réclamer de plus importantes augmentations salariales.

C'est un bras de fer que l'on voit rarement sur le site de KSB à Châteauroux. La quasi-totalité des salariés de l'entreprise de robinetterie industrielle font grève ce mercredi et ce jeudi. Une centaine ont tenu le piquet de grève pour réclamer de meilleurs salaires, en pleines négociations annuelles obligatoires (NAO) avec la direction.

Les salariés veulent 100€ de plus par mois

"On veut 100€ de salaire de base en plus par mois, soit 4,5% sur un salaire moyen de 2.200€. On en est très loin", résume Roméo Rodrigues, délégué FO. La direction propose en effet une hausse de 2,8% à 3,5% : une augmentation générale pour tous les salariés de 2,5%, et une augmentation individuelle, selon le mérite, comprise entre 0,3% (le minimum garanti) et 1%.

Encore insuffisant pour les grévistes. "L'entreprise n'a pas fermé pendant les confinements. On a continué à faire tourner la boîte. En 2021, pareil, on a fait des efforts, des heures supplémentaires, des samedis. On veut simplement être récompensé à notre juste valeur, explique le délégué syndical.

On n'a que des miettes - Yoan Thomas, délégué CGT

Surtout que l'entreprise a fait des bénéfices ces deux dernières années, chiffres que la direction ne souhaite pas communiquer. "Nous, on a que des miettes, alors que ça fonctionne très bien", déplore Yoan Thomas, délégué CGT. Un décalage difficile à vivre pour les grévistes, dans un contexte d'inflation.

Une augmentation nécessaire face au coût de la vie

"Cela ne couvre même pas le coût de la vie. Le gaz, l'électricité et l'essence, ce n'est pas 2,8% d'augmentation, c'est nettement plus", affirme-t-il. Pourtant, l'augmentation de salaire est supérieure à l'inflation de 2021, selon les chiffres de l'Insee. La direction se targue également de proposer des augmentations et des conditions de travail bien meilleures que les autres entreprises de l'Indre.

"J'ai du mal à comprendre pourquoi ils refusent de signer", s'interroge Mohamed Cheik, directeur du site. Une dernière réunion de négociations a lieu ce vendredi. Si aucun accord n'est trouvé, les salariés verront leur salaire de base augmenter de 2,2% seulement.