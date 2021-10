Châteauroux : pour plus de pouvoir d'achat, 300 manifestants dans la rue

Les syndicats appelaient à la grève et aux rassemblements ce mardi 5 octobre. Ils étaient 300 à Châteauroux selon la Police. Syndicats et manifestants veulent remettre au centre du débat la question des salaires et demandent plus de pouvoir d'achat.

"Trop, c'est trop". Sur la place de la République à Châteauroux, une fine pluie s'abat sur les nombreux parapluies CGT dressés. Une pluie qui n'a pas découragé les manifestants venus protester aujourd'hui, à l'instar de Philippe, 65 ans et retraité : "je suis en colère... En colère pour les autres, en colère pour mes enfants, en colère pour tout."

Une colère que partage Daniel, cet autre retraité répète mordicus qu'il faut plus de pouvoir d'achat. " Moi, c'est simple : ce que je touche, si je vais en maison de retraite, ça ne paye pas".

"Rien ne bouge"

Enseignants, agents hospitaliers, salariés du privé, ils demandent plus de la part du gouvernement, car leur situation ne s'améliore pas. Elle va même de mal en pis. David Navarro est professeur d'histoire-géo au collège Beaulieu et adhérent FSU. Il demande plus de moyens dans l'éducation. "On a des élèves en difficultés, mais c'est difficile de s'occuper d'eux quand les classes sont surchargées" s'exaspère-t-il. "Ca fait des dizaines d'années qu'on demande la même chose et que rien ne bouge".

A Bourges, ils étaient 300 manifestants, une trentaine à Saint-Florent-sur-Cher, 70 à Saint-Amand et une centaine à Vierzon.