Châteauroux : des partis politiques et des syndicats demandent à leur tour une hausse du pouvoir d'achat

Châteauroux, France

Partis et syndicats se sont donné rendez-vous au matin de ce vendredi 14 décembre, place de la République à Châteauroux. Près de 350 personnes du NPA, du PCF mais aussi de la CGT, de la FSU. Elles demandent une hausse du pouvoir d'achat avec un SMIC à 1800 €, la suppression de la CSG, et une baisse de la TVA sur le gaz par exemple. Des revendications qui ressemblent à celles des gilets jaunes, mobilisés depuis le 17 novembre.

Pourtant, chacun manifeste de son côté. Pour le NPA, présent ce vendredi les partis doivent apporter leur soutien et leur aide aux gilets jaunes. "Il y a des choses intéressantes chez les gilets jaunes et les organisations politiques et syndicales. Ce qui fait peur au gouvernement, chez les gilets jaunes, c'est la spontanéité, qu'il n'y ait pas réellement de chef. Nous, on est habitué à être organisé donc il faut voir comment chacun peut mettre le meilleur de soi pour travailler ensemble", estime Antoine Godon, du NPA de l'Indre.

Partis (NPA, PCF) et #syndicats sont rassemblés place de la République à #Châteauroux pour demander une hausse du pouvoir d’achat. Près de 200 personnes sont là. pic.twitter.com/PQScEW5Igc — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 14, 2018

Pour la FSU, si gilets jaunes et syndicats ne travaillent pas ensemble, la faute revient aux gilets jaunes. "_C'est très compliqué pour un syndicat d'entrer dans le mouvement parce qu'il est pour l'instant anti-syndicaliste_, pour certains en tout cas. On essaie de rallier la cause qui nous semble juste et on irait peut-être un peu loin sur le bien-fondé de la TVA par exemple mais il y a une défiance", explique Eloïse Gonzalez du SNES FSU.

Le mouvement des gilets jaunes est pour l'instant anti-syndicaliste", Eloïse Gonzalez, FSU 36

Du côté de la CGT, il n'est pas question de parler de récupération du mouvement des gilets jaunes. "_Depuis tout temps, la CGT a porté des revendications sur le salaire, sur la retraite_. Elle s'est toujours battue contre les réformes qui remettent les droits conquis par les salariés", rappelle Angélique Bury, de la CGT PTT Indre.

Le mouvement gilets jaunes doit interpeller les partis, selon le PCF. "C'est une nouvelle forme de mobilisation. Si aujourd'hui, on n'est pas assez visibles, c'est parce qu'on n'a pas été en capacité d'être suffisamment proches des gens et du peuple. Il faut s'interroger sur notre fonctionnement", s'interroge Dominique Boué, secrétaire départemental du PCF.