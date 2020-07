Châteauroux : en redressement judiciaire, l'usine MK Air reste sous observation

Les 31 salariés de l'usine MK Air à Châteauroux ne sont toujours pas fixés sur leur avenir. Le tribunal de commerce faisait un point sur la situation de l'entreprise ce mercredi. Placée en redressement judiciaire, l'entreprise de fabrication de pièces d'hélicoptère reste sous observation jusqu'au 2 septembre. Aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée pour l'instant. Ce délai supplémentaire doit laisser le temps à d'éventuels repreneurs de se manifester.

Ce mercredi, devant le tribunal de commerce, le directeur du site MK Air de Châteauroux, Pierrick James, a montré le projet qu'il souhaite porter. Il espère pouvoir conserver 23 postes sur les 31 existants. "Il faut tenir coûte que coûte pour que ça se fasse. Il faut monter le projet, trouver les financements. Si on réussit, ce sera une belle chose pour la ville de Châteauroux et le département de l'Indre. On a un délai court mais on va se battre pour y arriver", a déclaré Pierrick James à l'issue de l'audience.

Ce dossier a le soutien des salariés et des syndicats. L'audience le 2 septembre sera décisive pour l'avenir du site. "On a un peu d'espoir et un soulagement de courte durée. Il faut ficeler le dossier correctement pour reprendre l'entreprise. On est partie prenante de ce challenge, on est derrière notre directeur qui a une envie débordante", insiste Laurent Chebroux, représentant des salariés et délégué Force Ouvrière.