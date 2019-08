Châteauroux : les jeunes saisonniers, une chance pour la restauration

Chaque été entre 500 000 et 700 000 personnes travaillent en tant que saisonniers en France. Pour certains secteurs et entreprises, le travail saisonnier est un élément important, voire essentiel de l'activité économique. Comme à la Guinguette de Belle-Isle à Châteauroux.

Entre les terrasses et les cuisines, la Guinguette emploie tout au long de l'été une vingtaine de saisonniers.

Châteauroux, France

Un après-midi, en plein coeur du mois d'août, la Guinguette est animée. Pour s'occuper des clients, l'établissement dépend largement de son personnel saisonnier. Pour faire le service en salle, en terrasse, et tenir les cuisines, ils sont entre 15 et 25 tout au long de l'été, là où il ne faut que 5 personnes en hiver.

Parmi ces saisonniers, beaucoup de jeunes et d'étudiants, dont c'est parfois la première expérience professionnelle. Vanessa a 19 ans, entre en 2ème année de BTS Tourisme : « Je suis serveuse en salle, en terrasse l'après-midi, on touche un petit peu à tout ici. »

En terrasse, en cuisine, en salle, souvent les saisonniers doivent se former sur le tas. © Radio France - Matthieu Le Meur

Le secteur de la restauration est le secteur qui emploie le plus de saisonniers. Le plus souvent, il faut les former sur le tas. Maxime Mahéo travaille à l'année à la Guinguette : « pour nous c'est important parce que des gens du métier aujourd'hui c'est difficile d'en trouver. »

Cette année en France, 47% des jeunes de 16 à 23 ans ont signé un contrat de travail saisonnier.