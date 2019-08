Châteauroux : pas de vacances pour les Restos du Coeur

Châteauroux, France

Fromage, lait, pain, légumes, dans le centre des Restos du coeur du boulevard d'Anvaux, les distributions s'enchaînent. «Nous servons les gens pour 15 jours, pour qu'ils tiennent jusqu'à notre réouverture le 19 août. » Stéphanie Ardelet est la responsable de ce centre, le plus grand du département de l'Indre. Chaque été, il faut mettre les bouchées doubles : « On est là pour aider les plus démunis, on apporte une aide alimentaire et une aide à la personne, on est obligés de rester ouverts. »

Pendant deux jours une trentaine de bénévoles s'occupent de plus de 100 familles. Comme Mourad, 62 ans. Bénéficiaire des Restos du Coeur depuis un an, il vient ici toutes les semaines avec Amina, son épouse. Pour manger ils n'ont pas d'autre solution : « Je suis reconnu travailleur handicapé, j'ai perdu tout espoir pour trouver un emploi », explique Mourad.

Bien plus qu'une aide alimentaire

Aujourd'hui les restos du coeur permettent à beaucoup de familles de manger sans se mettre dans le rouge. « Ah si on avait pas ça, soupire Marie-Ange. A 49 ans, elle est bénéficiaire des restos du coeur depuis 5 ans, et bénévole depuis 2 mois. Pour elle c'est bien plus qu'une simple aide alimentaire : «Le fait de ne pas dépenser dans les magasins, ça permet de régler certaines grosses factures. Moi j'ai une voiture, elle doit aller à la vidange, je peux pas l'y emmener. Si on dépense pas d'argent dans les courses, des factures comme ça peuvent aboutir. »

Les Restos du Coeur de l'Indre accueillent chaque année près de 4 000 personnes. Et actuellement ils sont toujours en recherche de personnes supplémentaires, pour renforcer leur équipe de 254 bénévoles.