Châteauroux : plus de 1.000 gilets jaunes ont défilé dans les rues ce samedi

Châteauroux, France

Les gilets jaunes ne comptent pas renoncer, ils en sont à leur troisième semaine de mobilisation contre la hausse du prix des carburants et de la vie chère. A Paris, le rassemblement a donné lieu à des incidents qui ont fait au moins 80 blessés. Des actions ont également été menées dans le Cher, comme à Bourges. Dans l'Indre, une marche a été organisée à Issoudun et à Châteauroux, une manifestation a réuni plus d'un millier de gilets jaunes.

Ils se sont donné rendez-vous vers 15 heures, ce samedi 1er décembre, devant la préfecture de l'Indre. Ils ont très vite été rejoints par un cortège de motards qui venait d'effectuer une opération escargot depuis le M.A.C.H 36.

Des motards #giletsjaunes défilent sur le rond-point de la #préfecture à #Châteauroux. Plus de 300 #giletsjaunes sont déjà rassemblés ici. pic.twitter.com/vW4mcPSd5m — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 1, 2018

Les gilets jaunes installés depuis plusieurs jours sur des ronds-points, notamment le rond-point Mercedes au Poinçonnet, ont fait une arrivée remarquée à la préfecture. Ils étaient sur la remorque d'un tracteur.

Les #giletsjaunes du rond-point Mercedes au Poinçonnet arrivent à la #préfecture en tracteur pic.twitter.com/BfkJJmpOu5 — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 1, 2018

Ce tracteur et le cortège ont alors défilé dans les rues de Châteauroux. Les gilets jaunes criaient : "Macron démission!".

Un autre rassemblement est prévu ce dimanche 2 décembre sur le parvis d'Equinoxe à Châteauroux. © Radio France - Sylvain Rogie

Ce rassemblement de gilets jaunes a redonné de l'énergie à ceux qui font le siège de ronds-points. "_Cela motive parce que, à certains moments, on peut penser baisser les bras_, on a l'impression que les gens nous soutiennent plus ou moins. Là, je vais retourner sur le rond-point tous les jours, jusqu'à Noël, jusqu'au premier de l'An, jusqu'au bout !", explique Annie. Les gilets jaunes en tout cas prévu de se rassembler de nouveau ce dimanche 2 décembre, sur le parvis de l’Équinoxe.