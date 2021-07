150 personnes ont répondu à l'appel de la CGT mais aussi de la France insoumise ce mercredi matin à Châteauroux pour montrer leur mécontentement face à la politique d'Emmanuel Macron qu'ils jugent autoritaire sur le pass sanitaire et antisocial dans ses réformes

Châteauroux : Plus de 150 personnes mobilisées contre le Pass sanitaire et la politique d'Emmanuel Macron

À Châteauroux, la manifestation contre les annonces sociales et sanitaires d'Emmannuel Macron a rassemblé plus de 150 personnes ce mercredi (21/07) matin sur la place de la République.

La mobilisation a eu lieu à l'appel de la CGT et de la France insoumise. Sans être, disent-ils, anti-vaccins le syndicat et le parti politique s'opposent , à "la société de contrôle que va amener la généralisation du pass sanitaire". Le rassemblement visait aussi à dénoncer la continuation des "contre-réformes" menées par Emmanuel Macron, entre autres, celles de l’assurance chômage et de la retraite.