Gilets jaunes : ils sont près de 200 à défiler dans les rues de Châteauroux ce samedi

Châteauroux, France

Ce samedi 15 décembre, les gilets jaunes poursuivent leur mouvement. Ils manifestent à Paris et dans d'autres villes mais ils sont moins nombreux. Ce samedi, en France, ils sont 33 500 contre 77 000 samedi dernier, le 8 décembre. Même scénario dans l'Indre, ils sont 200 pour leur marche, au lieu de 500 le samedi précédent, et du millier le 1er décembre dernier.

Près de 200 #giletsjaunes ont entamé une marche dans le centre-ville de #Châteaurouxpic.twitter.com/j874b2gLdZ — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 15, 2018

Ce cortège est parti de la Préfecture, est passé devant le Palais de Justice avant de rejoindre la Place de la République. Un passage remarqué par le maire de Châteauroux qui n'a pas apprécié de voir de la paille étalée sur le sol.

😠 Des pseudos #GiletsJaunes pensent qu’en salissant le centre-ville ils régleront leurs problèmes. C’est irresponsable et contre-productif. La Ville de @Chateauroux36 portera plainte contre les auteurs. Il serait temps que chacun prenne conscience de l’impact de ses actes. pic.twitter.com/jLUyXqS2gj — Gil Avérous (@GilAverous) December 15, 2018

Les gilets jaunes expliquent cette plus faible mobilisation de plusieurs raisons. Tout d'abord, les mesures annoncées par Emmanuel Macron ce lundi 10 décembre auraient convaincu certains d'arrêter le mouvement.

Les fêtes de fin d'année approchent et il faut les préparer, acheter les cadeaux, etc. et cela joue selon certains gilets jaunes. Pour d'autres, le contexte terroriste après la fusillade de Strasbourg, ce mardi 11 décembre, a aussi pu effrayer. Enfin, la météo a pu freiner quelques manifestants parce que ce samedi est pluvieux et froid dans l'Indre.

Vers le référendum d'initiative citoyenne ?

Certes, moins nombreux mais pas moins déterminés. Les gilets jaunes présents n'en démordent pas. Ils vont continuer afin d'obtenir des mesures plus fortes, selon eux, pour leur pouvoir d'achat. Un grand nombre d'entre eux, à Châteauroux, militent aussi pour le référendum d'initiative citoyenne. Le principe : chacun pourrait déposer une proposition de loi sur un site. Si cette proposition obtient 700 000 signatures, elle serait alors votée par référendum.