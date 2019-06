Châteauroux : Pyrex investit dans la robotisation de ses chaines d'emballage

Un an avant de fêter ses 50 ans de présence à Châteauroux le verrier haute température Pyrex, fleuron industriel de la ville et employeur de 390 personnes a reçu France Bleu Berry pour nous montrer les dernières innovations engagées sur l'outil de production comme la robotisation de l'emballage.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'était presque une anomalie dans la chaîne de montage ultra-mécanisée et haute précision des plats Pyrex, Depuis presque 50 ans de présence à Châteauroux - et plus encore d'existence - la marque Pyrex n'avait jamais mécanisé le packaging de ses fameux plats en verre boro-silicate. Pourtant avec 44 millions de pièce produites chaque année au sein de l'usine, il y avait de quoi faire mais le verre même résistant à de très haute température a des contraintes bien spécifiques de fragilité. Des centaines de milliers d'euros et deux ans de développement ont donc été nécessaire avant l'installation de la première cellule robotisée. Trois autres suivent, une première déjà installée sera prochainement mise en route, deux autres sont en projet.

La première cellule robotisée pour l'automatisation du packaging des produits Pyrex a nécessité 2 ans de recherche et développement et plusieurs centaines de milliers d'euros investis © Radio France - Carl Dechâtre

Les bras robotisés sont capables de saisir délicatement les plats en verre Pyrex mais aussi des feuilles de papier cartonnées servant à les amortir avant des les empiler © Radio France - Carl Dechâtre

Cette robotisation s'accompagne bien sûr d'une réduction des coûts de personnel à cette tâche mais il concerne une main d'eouvre intérimaire peu qualifiée, le nombre de salariés titulaires (390) reste inchangé et le restera même après la mise en service programmée de 3 chaines de packaging supplémentaire dans les années à venir.

2 ans arès avoir changé son fameux four à verre qui crache 24h/24 des millions de goutte de verre à 1500°, Pyrex continue donc d'investir et de moderniser son outil industriel.

Lors de la réfection de son four à verre - le plus grand d'europe- en 2017, Pyrex a réussi à y introduire une caméra de contrôle résistante aux températures extrêmes (1500°) qui y règnent en permanence © Radio France - Carl Dechâtre

L'entreprise se prépare aussi dès maintenant à l'organisation de son évènement annuel très prisés des castelroussins et même des communes alentours : sa fameuse braderie de Noël ou des milliers de références sont mis en vente prix d'usine. Le rendez-vous pour l'édition 2019 est fixé au week-end des 6 et 7 décembre prochains au Parc des Expos de Belle Isle à Châteauroux.