Châteauroux : six Airbus A380 stockés à l'aéroport à partir de lundi

C'est un très joli coup pour l'aéroport de Châteauroux. Quatre avions Airbus A380 de la compagnie British Airways doivent arriver lundi et deux autres mardi. Ils vont être stockés et entretenus pendant une période de six mois normalement.

L'aéroport de Châteauroux est attractif et il le prouve. Quatre avions Airbus A380 de la compagnie British Airways doivent arriver ce lundi 6 avril sur le tarmac de l'aéroport, puis deux autres mardi. Le premier est attendu, si tout se passe bien, à 10h10. Une nouvelle qui devrait faire le bonheur des spotters, ces passionnés qui prennent en photo les avions.

Faute de place dans ses hangars habituels, la compagnie aérienne cherchait un endroit pour stocker une partie de sa flotte. Pendant une durée de six mois, les avions vont donc être entretenus sur le site de l'aéroport Marcel Dassault, à Châteauroux, notamment par des mécaniciens de British Airways. Ces avions sont en effet amenés à reprendre les airs dans les prochains mois.

Des Airbus A380 sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux

Après plus d'un mois de négociations, l'aéroport de Châteauroux a été retenu par la compagnie aérienne britannique pour y accueillir plusieurs avions de sa flotte. En plus des six premiers avions attendus lundi et mardi, d'autres Airbus A380 devraient arriver dans les prochaines heures et les prochaines semaines.