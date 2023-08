Châteauroux : record de fréquentation battu pour le stage de danse Darc

Les dernières heures du stage de danse Darc se déroulent en ce moment à Belle-Isle, à Châteauroux. Le directeur du festival, Eric Bellet, affiche un sourire. Il y a en effet de quoi se réjouir puisque l'événement a battu son record de fréquentation, avec cette année 652 stagiaires, de 15 à 16 nationalités différentes. Ils donnent leur spectacle final ce samedi 19 août, à 21 heures, sur la place Voltaire.

Une fréquentation historique selon le directeur du festival

"Depuis que Darc existe, 1976, c'est en termes de stagiaires la meilleure année" dévoile, satisfait, le directeur du festival, Eric Bellet. "Ca fait plaisir à toute l'équipe, que ce soit le directeur et l'ensemble des bénévoles, tout le monde est heureux, tout le monde est fier d'avoir participé à cette belle aventure. Et l'apothéose, pour tout le monde, que ce soit sur scène ou derrière la scène, ce sera le spectacle final".

Kendji Girac, champion de cette édition 2023

Pour avoir un bilan consolidé de la partie festival de musique de Darc, il faudra encore attendre. Selon le directeur, les bilans individuels de chaque concert sont encore en train d'être comptabilisé. Mais il peut déjà dire que c'est Kendji Girac qui a attiré le plus de monde, le mercredi 9 août. Près de 2.000 spectateurs ont fait le déplacement ce soir là.

Sur le plan purement artistique, Eric Bellet tire cela dit déjà un bilan de cette édition 2023 : "Si je me place au niveau artistique, et les échos que j'ai eus, il y a plein de découvertes pour un certain nombre de festivaliers : Thomas Pitiot, Vanzo, ils ont pris les Franglaises en pleine tête, réellement c'est assez unanime (...) Et puis Kendji, qui a vraiment contenté tous ses fans, qui sont très nombreux".

Seule petite déception pour le directeur du festival, Eric Bellet : "sur Selah Sue et Franz Ferdinand, - non pas par rapport à ce qu'il s'est passé sur scène, parce que je pense que tout le monde était plus que ravi - mais en termes de fréquentation, j'attendais mieux".

Une inquiétude pour l'hébergement l'année prochaine

Avant même la fin de cette édition 2023 du festival Darc, qui se clôturera avec le spectacle de danse des stagiaires, le directeur travaille déjà à l'organisation de l'édition 2024. Plusieurs communes ont déjà émis le souhait de faire partie de la tournée de Darc au pays, cette série de concerts organisée chaque jours dans une commune différente de l'Indre, en parallèle du festival castelroussin.

Les dates de Darc en 2024 sont déjà connues : le festival se déroulera du 11 au 23 août 2024. Seule ombre au tableau pour Eric Bellet : l'hébergement, puisque l'événement se déroule quasiment en même temps que les Jeux Olympiques de Paris. Rappelons que le Centre national de tir de Châteauroux-Déols accueillera les épreuves de tir sportif, ce qui provoque des tensions sur le marché de l'hébergement castelroussin. "Il y a des délégations qui ont réservé à partir du mois de juin, jusqu'à fin août" explique le directeur du festival Darc. "Dès septembre on va voir, il y a des idées (...) peut-être lancer un appel au logement chez l'habitant" suggère Eric Bellet.