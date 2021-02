Une centaine de manifestants se sont retrouvés place de la République à Châteauroux à l'occasion d'une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle partout en France. Ils réclament de meilleures conditions de travail, de rémunération et plus de moyens contre la précarité.

Châteauroux : syndicats et partis politiques manifestent contre la précarité et pour l'emploi

Une centaine de manifestants ont occupé la place de la République de Châteauroux pour défendre l'emploi et les conditions de travail des travailleurs du public et du privé.

La CGT et la FSU de l'Indre ont appelé à la grève et à la mobilisation ce jeudi pour défendre l'emploi, les services publics et demander des hausses de salaires. Aux côtés de partis politiques, ils ont manifesté place de la République. Le service public était particulièrement représenté.

"Ici, on est sur un département où les services publics sont de plus en plus exsangues. La désertification médicale avance dans une période de pandémie. Nous estimons qu'il manque 1 300 postes dans les Ehpad de ce département et 300 pour l'hôpital public", explique Josiane Delaune, secrétaire départementale de la CGT de l'Indre.

Les manifestants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT-FSU © Radio France - François Chagnaud

Au coeur des inquiétudes également, la situation dans l'Education nationale. "Il y a eu 46 suppressions de poste en 10 ans", constate Eloïse Gonzalez de la FSU de l'Indre. La CGT Educ'Action réclame des effectifs réduits à 20 élèves maximum par classe à tous les niveaux d'éducation, avec l'intention d'offrir de meilleurs conditions de travail et d'apprentissage et juguler la diffusion de la Covid.

Les syndicats rencontrent le directeur académique de l'Indre Jean-Paul Obellianne ce vendredi afin de faire le point sur le solde de classes ouvertes ou fermées en 2021. Les syndicats de l'Education nationale du département redoutent déjà des fermetures de classes voire d'écoles dans les communes les plus rurales de l'Indre.