Châteauroux : un carnet de réduction à destination des lycéens

Châteauroux, France

Garder les jeunes castelroussin dans l'agglomération. C'est l'objectif du "SchoolPass" lancée par Châteauroux Métropole. Le principe ? Un carnet de chèque avec des réductions chez les commerces locaux à destination de tous les lycéens de l'agglomération de Châteauroux. Un outil crée par les jeunes et pour les jeunes.

L'idée vient des élus du Conseil Communautaire des Jeunes

Sacha Antoine en fait partie; après une étude menée auprès de la jeunesse castelroussine, le constat est sans appel : "Il est ressorti des témoignages que nous avons récolté via les réseaux sociaux qu'il manquait des outils à destinations des jeuens, pour le sport, la restauration notamment". Après 6 mois de travail et de concertation entre les ados et les commerces locaux. Un carnet de chèque a été élaboré en partenariat avec une dizaine de commerces de la ville. A l'intérieur, des bons de réductions valables une seule fois pour certains, les autres toute l'année.

Exemple de réduction - DR

Un outil gagnant-gagnant

Pour Bruno Palleau, président de la Commission "Vivre à Châteauroux Métropole", les jeunes doivent être inclus dans la politique d'attractivité de l'agglomération et sont les principaux acteurs de ce nouveau dispositif. "C'est un projet win-win : d'un côté, les jeunes profitent des réductions, de l'autre, on les encourage à se tourner vers les petits commerçants de l'agglomération et non les grandes enseignes."