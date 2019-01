Châteauroux : un hangar géant capable d'accueillir un A380 livré en juin 2020 pour développer l'aéroport

Châteauroux, France

L'avenir et le développement de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux passe par un investissement de 16 millions d'euros. Le président de l'aéroport, Dominique Roullet, l'a expliqué hier soir lors de sa traditionnelle cérémonie des voeux.

La construction d'une nouvelle tour de contrôle à trois millions d'euros, financée par l'Etat, et d'un hangar géant à treize millions d'euros, financé par le conseil Régional, vont commencer cette année.

Ce gros hangar doit permettre de conforter la vocation industrielle de l'aéroport de Châteauroux qui emploie 74 salariés, 300 en comptant les entreprises alentours. Il va s'étendre sur un hectare et mesurer 40 mètres de haut. Il permettra donc d'accueillir un Airbus A380.

Un hangar construit par un cabinet d'architecture toulousain

Les travaux de ce hangar géant devrait commencer fin août, début septembre, piloté par un cabinet d'architecture toulousain, il sera normalement terminer en juin 2020. C'est le même calendrier pour la nouvelle tour de contrôle.

D'ici là, la direction de l'aéroport de Châteauroux va s'attacher à trouver un occupant pour louer ce hangar. Mais pour faire quoi à l'intérieur : de la peinture, de la maintenance ? Pour l'instant, mystère : le président de l'aéroport confesse juste qu'il y a déjà quelques contacts.

Dominique Roullet se veut optimiste : il rappelle que chaque année 1200 avions sont mis en circulation, et au lieu de les acheter, les compagnies les louent de plus en plus. Du coup, les avions doivent être souvent révisés, repeints, il faut aussi de la place pour les stationner. L'aéroport de Châteauroux pourra donc tirer son épingle du jeu avec ce hangar et avec ses 40 hectares de réserves foncières.

Mauvaise année pour le trafic voyageurs ?

Concernant le trafic voyageur, pour l'instant, une seule liaison est confirmée entre Châteauroux et Ajaccio en Corse. Elle sera assurée par la compagnie Corsicatours de fin mai à mi-septembre. Les liaisons entre Lyon et Toulouse sont abandonnées à cause de la fréquentation trop faible.

La direction de l'aéroport de Châteauroux souhaiterait maintenir la liaison vers Nice et Londres mais n'a pas trouvé de compagnies pouvant proposer une trentaine de places et souhaitant opérer ces lignes à cette heure.

Le championnat du monde de voltige de retour à l'aéroport de Châteauroux

La direction de l'aéroport de Châteauroux se félicite aussi pour 2019 de l'obtention du championnat du monde de voltige. Le site accueillera cette compétition du 22 au 31 août pour la deuxième fois. C'était déjà le cas en 2015 : l'événement avait attiré 110 000 visiteurs. Une véritable vitrine pour l'aéroport indrien en France et à l'international.