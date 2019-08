Châteauroux : un magasin pour consommer sans emballage, ouvre ce mardi 27 août

Et si on consommait autrement ? Dans le centre-ville de Châteauroux,un magasin d'un genre nouveau ouvre ses portes ce mardi 27 août :à " l'Atelier du Vrac" tous les produits, principalement de l'alimentation, seront vendus sans emballage.

Châteauroux, France

Jusqu'à l'année dernière, Alexandra Faulcon était aide-soignante. Et à 41 ans, elle a décidé de se lancer et d'ouvrir son commerce, avec un objectif : ne plus fournir d'emballage avec ses produits.

_A "l'Atelier du Vrac"_situé au 58 de la rue Grande,on peut acheter des céréales, du riz, des pâtes, de l'huile d'olive et du vinaigre. Mais il faut venir avec ses propres contenants : Alexandra Faulcon pèsera les contenants des clients à leur entrée et ne leur facturera que le prix des produits au poids.

Alexandra Faulcon en est convaincue : ce mode de consommation écologique va séduire les habitants de Châteauroux. Elle veut même pousser la démarche plus loin, en organisant au mois d'octobre des ateliers zéro-déchets.