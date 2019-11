Châteauroux : un nouveau label pour accompagner les artistes de la région

Châteauroux, France

Le label BQT, pour "Bruit qui tourne", vient de voir le jour. Il présente sa première compilation ce vendredi 8 novembre, à la salle du 9 Cube, à Châteauroux. Le bruit qui tourne, c'est aussi un bar et un disquaire castelroussin. On pouvait déjà y voir en concert de nombreux artistes locaux, c'est donc dans une forme de continuité que se gérants se lancent dans la création et la gestion d'un label.

Promouvoir des artistes locaux

Sur le premier cd produit par le label "Bruit qui tourne", on retrouve plusieurs genres musicaux : rap, mais aussi rock. La compilation réunit 5 artistes, et propose 8 chansons au total.