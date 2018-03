L'association "Les boutiques de Châteauroux" lance un nouveau site internet, plus moderne et connecté aux réseaux sociaux.

Châteauroux, France

Dès la page d'accueil, vous trouverez une fenêtre avec la liste des événements commerciaux régulièrement actualisée, et une fiche de présentation pour chaque boutique, avec photos et liens vers le compte Facebook ou Instagram. Avec ce nouveau site internet, également adapté aux smartphones, l'association des commerçants de Châteauroux espère vraiment dynamiser l'hyper centre.

Un site pensé comme celui d'un centre commercial

"Les commerçants sont répartis par catégorie, avec un logo différent à chaque fois, prêt à porter, alimentaire, beauté, décoration, il y a quatorze, chaque boutique est géolocalisée sur une carte et quand on clique sur la fiche, vous avez les photos des produits et toutes les infos pratiques sur la boutique", explique Benjamin Los Santos, le manager du commerce à la CCI de l'Indre.

On a 4.500 fans sur notre page facebook"

La page facebook de l'association des commerçants de Châteauroux est très suivie. - Capture d'écran

L'objectif est de donner un maximum de visibilité. "Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les clients vont d'abord sur internet avant de venir en boutique pour consommer". La page facebook de l'association, vers laquelle renvoie le site, est par exemple suivie par 4.500 fans. "C'est plus que celle de l'association des commerçants de Tours ou de Bourges". Autant dire qu'il s'agit d'une belle vitrine numérique.

Attirer de nouveaux adhérents

L'association compte 126 commerçants, alors qu'il y a environ 340 boutiques et services dans le centre ville de Châteauroux. L'idée est donc aussi d'attirer de nouveaux adhérents. "Certains commerçants n'ont pas forcément les moyens de se payer un site internet, mais avec l'association quand on se regroupe on est plus fort", ajoute Benjamin Los Santos. L'adhésion à l'association coûte 90 euros/an.

"Notre page facebook apporte de la clientèle dans les boutiques" (Benjamin Los Santos) Copier

Mais attention, sur ce site vous ne pourrez rien acheter. "Si tout le monde peut acheter sur internet, on ferme boutique et on reste chez soi, et on leur envoie le colis qu'ils ont choisi, l'idée ce n'est pas de tuer le commerce de proximité", commente Emmanuel Pothevin, le Président de l'association. "Mais il faut savoir évoluer, aujourd'hui les jeunes sont tous avec des smartphones et dès qu'ils passent devant une boutique, tac... ils s'envoient des photos en disant j'ai vu ça pour toi, il faut leur donner envie".