Châteauroux : un nouvel appel pour la réouverture des petits commerces

Un mauvais calcul, voilà comment le président du Medef dans l'Indre, Guy Pépin, qualifie la décision du gouvernement de laisser fermés les commerces de proximité pendant ce deuxième confinement. "Sacrifier ce pan entier de l'économie, car c'est bien de cela dont il s'agit, n'est pas entendable. Il faut les rouvrir de façon concertée", affirme Guy Pépin, qui précise que des aménagements pourraient être envisagés, comme une réduction des horaires d'accueil du public ou un abaissement du nombre de clients autorisés par magasin.

Alors que les médecins s'inquiètent de la progression de l'épidémie de coronavirus, une telle mesure serait-elle vraiment responsable ? Oui, assure le patron des patrons du département : "J'entends ce que disent les médecins, et chaque décès est un décès de trop, mais tenir les commerçants pour responsables de la situation n'est pas normal".

Une bombe à retardement

Jusqu'ici, les représentants des chambres consulaires (CCI, Chambre des métiers et de l'artisanat) reconnaissent ne pas avoir eu de défaillances d'entreprises à déplorer depuis le premier confinement, les aides de l'Etat ayant pour partie compensé les pertes. Mais le pire reste à venir, prédit Thierry Fruchet, à la tête de la chambre des métiers et de l'artisanat : "On a mis l'économie sous perfusion, mais gonfler artificiellement les trésoreries ce n'est pas la même chose que de faire repartir l'activité. Que ce soient les prêts garantis par l'Etat ou le fonds Renaissance, il faudra rembourser un jour. Nous avons devant nous une bombe à retardement !"