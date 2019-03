Châteauroux : un projet à 700 millions autour d'un Data Center géant dévoilé pour la zone d'activité d'Ozans à Étrechet

Étrechet, France

Le président de Châteauroux Métropole, Gil Avérous, a dévoilé ce mardi un gros projet de développement économique pour l'agglomération. Baptisé "Green Challenge 36", il est présenté comme "un projet unique en Europe" et exemplaire sur le plan environnemental.

Ce projet, porté par le groupe Mado France SAS, prévoit un investissement d'au moins 700 millions d'euros sur le parc d'activités d'Ozans situé sur la commune d'Étrechet. Il s'agit de construire un gros Data Center : un centre de stockage de données numériques : 12 000m² de salles remplies d'ordinateurs et de serveurs informatiques.

Le site accueillera aussi deux parcs photovoltaïques qui se déploieront sur 60 hectares sur la ZAC d'Ozans et sur 40 hectares sur la zone de la Martinerie. Le projet comprend aussi la création de serres pour faire du maraîchage sur 80 hectares, la construction aussi d'une usine de déshydratation de luzerne et d'un centre logistique et de distribution et de bâtiments tertiaires.

Le centre de données, le Data Center, sera piloté par une intelligence artificielle, un EMS pour Energic Management System.

Le porteur du projet, le groupe Mado France SAS, annonce un investissement d'au moins 700 millions d'euros. Il mobilise de grosses entreprises : Siemens, Bouygues, EDF Atos ainsi que la caisse des Dépôts. Le groupe Mado assure qu'il s'agit uniquement d'investissement privé et annonce au minimum la création de 750 emplois.