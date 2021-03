Châteauroux : une cinquantaine de retraités manifestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat

Une cinquantaine de retraités a répondu à l'appel à manifester devant la préfecture de l'Indre lancé par les syndicats FO et CGT Retraités. Les personnes âgées demandent une revalorisation des leurs pensions de retraite, un accès généralisé au vaccin et dénoncent des "discours discriminatoires"

Les retraités ont répondu à l'appel de la CGT et de FO

Les retraités de l'Indre veulent faire entendre leur voix. Une cinquantaine de personnes se sont réunies devant la préfecture de l'Indre ce mercredi matin. La baisse du pouvoir d'achat et le faible niveau des pensions de retraites sont sur toutes les lèvres.

"L'explosion du coût de la vie entraîne une explosion de la pauvreté amenant un nombre de plus en plus important d'entre nous à subir des privations importantes pour boucler nos fins de mois", s'insurge une manifestante au mégaphone. Les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz ont subi de nouvelles hausses en 2021, ainsi que le prix des carburants.

Franck était cuisinier en hôpital public et privé pendant 44 ans. Ce jeune retraité vient de toucher sa deuxième pension. Avec 1 300 euros de retraite, il doit déjà réduire son train de vie. "On supprime une voiture. On part moins longtemps en vacances avec les petits enfants. Les cadeaux de Noël vont sûrement être un petit peu moins gros", livre-t-il.

Le préfet de l'Indre a reçu une délégation de syndicalistes au cours de la matinée pour évoquer le niveau des retraites et les critères d'accessibilités à la vaccination.