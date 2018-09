Châteauroux, France

Il y a un peu moins d'un an, une "marche exploratoire" était organisée dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. Une quinzaine de femmes voulaient montrer les difficultés à s'approprier leur quartier. Problèmes d'éclairage, manque de bancs et parfois, selon elles, des endroits occupés par des hommes et dans lesquels elles ne sentent pas les bienvenues. Depuis, elles ont informé les élus de ces problèmes, elles ont proposé des solutions. Ce mercredi 19 septembre, habitantes et élus ont organisé une nouvelle marche et ensemble, ils ont trouvé quelques solutions.

Angélique connaît bien le quartier, elle y vit depuis toujours et elle regrettait que l'avenue Bernard Louvet ne soit pas dotée d'un espace convivial, pour les familles. Un appel entendu par les élus. "Ils vont ajouter des bancs et dans le bon sens cette fois donc c'est cool, qu'ils soient l'un en face de l'autre parce que sinon, ça ne sert à rien de discuter si on se tourne le dos", explique la jeune castelroussine.

Angélique et d'autres habitantes avaient aussi demandé des éclairages automatiques dans l'avenue Bernard Louvet, dans l'avenue du 11 Novembre ou encore, devant l'école Michelet. Pour plus de sécurité, les élus envisagent plutôt des lumières progressives.

Les habitantes aimeraient ouvrir un restaurant multiculturel dans le quartier

Pour ce qui est de l'aménagement urbain, tout le monde s'entend mais pour Nora, le problème qu'elle fait remonter au préfet de l'Indre, c'est le manque de mixité, notamment au centre commercial du quartier.

Pour le gérant d'un des cafés de ce centre commercial, Adil Aboud, il n'y a pourtant pas de souci. "D'habitude, les femmes viennent surtout le matin après être passées à la Poste ou à la pharmacie et elles viennent boire un thé ou prendre un petit-déjeuner", assure le gérant. En tout cas, en terrasse, dans l'après-midi de ce mercredi 19 septembre, il n'y a que des hommes. Les habitantes prévoient donc de nouvelles actions pour se réapproprier cette esplanade, comme le reste du quartier.

Yasmina, qui habite le quartier depuis une quarantaine d'années, aimerait par exemple créer un restaurant multiculturel avec plusieurs autres habitantes. Ce projet sera discuté lors d'une réunion de suivi prévue en janvier prochain entre les élus et les habitantes du quartier Saint-Jean.