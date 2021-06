Châteauroux : une petite mobilisation pour les accompagnants d'élèves handicapés

Leur profession est essentielle et pourtant très peu valorisée. C'est le message que voulaient faire passer les manifestants rassemblés devant les locaux de l'Education nationale dans l'Indre ce jeudi matin à Châteauroux. Cette mobilisation s'inscrivait dans le cadre d'une journée de grève nationale des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap.

Couteau suisse

En septembre, Delphine en sera à sa dixième rentrée scolaire. Quand on lui demande de parler de son métier, elle utilise l'expression "couteau suisse" : "On fait un peut tout auprès des élèves, selon leurs besoins. On les aide à surmonter leurs difficultés, dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie, troubles autistiques ou handicap physique". Cette année, Delphine aide quatre lycéens, dont un qu'elle ne voit que trois heures par semaine. Elle le regrette : "On ne se voit pas assez longtemps, on ne peut pas comprendre ses problèmes".

Une de ses collègues, qui préfère rester anonyme, évoque elle la question des salaires. Elle gagne 780 euros pour 24 heures de travail par semaine. Ses heures étant éclatées tout au long de la journée, il lui est impossible de trouver une activité complémentaire. Elle constate que peu de personnes sont attirées par ces postes, ce qu'elle déplore en ajoutant : "Ces enfants ont droit aux mêmes chances que les autres".