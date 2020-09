Châteauroux et Vierzon vont accueillir l'an prochain des services délocalisés des Finances Publiques

Les villes de Châteauroux et Vierzon avaient fait acte de candidature et celles-ci avait été retenues par la direction générale des Finances Publiques : Châteauroux acceuillera un service d'appui à la publicité foncière et Vierzon, un service chargé de la fiscalité des entreprises.