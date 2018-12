Châteauroux : week-end crucial pour les commerçants dans un mois de décembre difficile

Châteauroux, France

C'est maintenant ou jamais pour les commerçants! Certains jouent leur mois de décembre ce week-end, avec les derniers achats de Noël, après un mois de décembre difficile, voire catastrophique, marqué par la mobilisation des gilets jaunes. A Châteauroux, les commerçants du centre-ville sont unanimes : ils comptent sur ces trois jours avant Noël pour redresser la barre et tenter de rattraper les samedis précédents.

Dans le concept-store La Malle Ô Bidules par exemple, "le mois de décembre représente 40% du chiffre d'affaires annuel" selon la gérante. Mais elle a accueilli beaucoup moins de clients les samedis ce mois-ci par rapport aux années précédentes : "Ce week-end est crucial : on va voir si on atteint notre objectif de l'année... ou pas".

40% de chiffre d'affaires en moins en décembre

Une vendeuse d'un magasin de prêt-à-porter et accessoires sort son bilan : "cette année, le chiffre d'affaires de décembre est en chute de 30 à 40 % par rapport à d'habitude". Il y a les actions des gilets jaunes, mais aussi la météo et l'ambiance générale : "Il ne fait pas froid et les gens ne sont pas dans l'esprit de Noël" reconnaît-elle.

Dans la rue Grande, Manon, vendeuse au magasin Balthazard confirme et ajoute : "les gens repèrent, reviennent, réfléchissent vraiment avant d'acheter... tout ce qui s'est passé en décembre a joué sur le moral".

La plupart des boutiques et magasins du centre-ville de Châteauroux sont ouverts ce dimanche pour les derniers achats de Noël.