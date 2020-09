Châtellerault : des chèques de 40 euros pour les habitants et surtout pour soutenir le commerce local

La crise sanitaire a aussi des conséquences sur l'économie. Beaucoup de commerces ont dû fermer durant le confinement, ce qui a évidemment entraîné une baisse de leurs chiffres d'affaire. A l'inverse, on note une augmentation de la consommation locale. Alors la ville de Châtellerault lance en ce début septembre une campagne pour soutenir le commerce de proximité.

Des chèques de 40 euros pour les familles

Première mesure mise en place par la mairie : deux chèques de quarante euros à dépenser dans les commerces du centre-ville pour les familles, dont les enfants sont scolarisés en primaire à Châtellerault. Une idée déjà existante et accélérée par la crise sanitaire. "C'est vrai que le Covid a fait des dégâts, souligne le maire, Jean-Pierre Abelin. Certains commerces ont quand même tiré leur épingles du jeu."

Une campagne de pub

Selon la mairie, aucun commerce n'a fermé à cause de la crise sanitaire et six nouveaux établissements ont même ouvert après. Alors pour maintenir la dynamique, elle lance aussi une campagne de communication autour du "consommer local". Ce qui soulage les commerçants du centre-ville. "C'est très important, essentiel même, affirme l'une d'entre eux. Et aujourd'hui, on voit que ça marche".

La mairie travaille aussi sur la mise en place d'une plateforme numérique qui permettra aux commerçants de vendre leurs produits sur internet. Lancement prévu à la fin de l'année.