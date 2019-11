Châtellerault : l'entreprise AMPC ferme après 47 ans d'existence

C'est la fin de 47 ans de savoir-faire à Châtellerault. L'entreprise AMPC - l'Atelier de mécanique de précision de Châtellerault - spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'aéronautique, ferme ses portes. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 8 novembre dernier par le tribunal de commerce de Poitiers. Elle employait 34 salariés et deux intérimaires. Tous se retrouvent donc sur le carreau. Une situation que déplore le dirigeant d'AMPC, Joël Faity, mais qui ne le surprend pas.

A partir du moment où, tous les mois, le chiffre d'affaires est négatif parce que rien ne sort des machines et que les pièces envoyées chez les clients sont mauvaises, mal réalisées, et qu'on vous demande de les rembourser, ce n'est pas viable.

Le dirigeant d'AMPC pointe un manque de productivité de certains de ses employés qui a conduit, selon lui, a cette liquidation judiciaire. L'usine était dans le rouge depuis plusieurs années. Elle avait déjà été placée en redressement judiciaire il y a trois ans, fin 2016. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer.

Quand Joël Faity a repris les rênes d'AMPC en 2008, il assure que l'entreprise fonctionnait déjà à perte. Pourtant, le carnet de commandes était plein en permanence. Mais la fabrication et la livraison des commandes n'étaient "jamais réalisées en temps et en heure". L'AMPC a donc dû rembourser, à plusieurs reprises, certains clients.

Pour Dassault Aviation, on a dû rembourser à peu près 100 000 euros. Pour Zodiac, plus de 80 000 euros. Ça ne nous a pas aidé à gagner de l'argent. Mais on aurait pu s'en sortir malgré tout. Si on avait augmenté notre productivité de 10%, on aurait survécu. Alors ce n'est peut-être pas facile à entendre mais si aujourd'hui on ferme, oui, c'est de la faute de certains salariés.