A Châtellerault, la mobilisation creusoise des salariés de GM&S rappellent les bonbonnes de gaz de New Fabris

Dans la Vienne, le sort des salariés creusois de GM&S interpelle les anciens salariés de chez New Fabris à Châtellerault... Et pour cause, en juillet 2009, ce sont eux qui faisaient l'actualité sociale. Les 366 ouvriers du site eux aussi menaçaient de faire exploser leur usine.

Comme un petit goût de déjà vu. Dans la Vienne, impossible de regarder ce qu'il se passe chez GM&S à la Souterraine, dans la Creuse, sans penser à New Fabris, autre sous-traitant automobile qui avait fait parler de lui il y a 8 ans.

New Fabris : des bonbonnes de gaz dans la négociation

Juillet 2009, New Fabris le sous-traitant automobile de Châtellerault est en pleine liquidation judiciaire. Pour éviter la fermeture, les 366 salariés poitevins menacent de faire sauter leur usine. Ils disposent des bonbonnes de gaz dans leur usine et attirent des médias du monde entier.

Aujourd'hui, pour les anciens New Fabris : difficile de ne pas repenser à leur propre combat lorsqu'ils voient ce qu'il se passe chez GM&S dans la Creuse.

Eux aussi travaillaient essentiellement pour Renault et Peugeot SA. Eux aussi leur avaient demandé d'augmenter le volume des commandes pour améliorer leurs chances de reprise. En vain ! Le 31 juillet 2009, New Fabris ferme. laissant 366 salariés sur le carreau.

Des primes mais une fermeture quand même

Mais grâce aux bonbonnes de gaz, les salariés ont obtenu une prime supra-légale : 12 000€ au lieu des 30 000 demandés. Une prime en plus de celle de licenciement. C'est peu au regard de la moyenne d'âge des ouvriers. La plupart des New Fabris cumulaient 20 à 30 ans de boîte.

Noël Jacquot se souvient. A 60 ans, il en veut encore aux constructeurs automobiles français qui n'ont pas sauvé son usine. Et qui recommencent aujourd'hui avec les creusois.

" Faut se rendre compte. c'est la vie de familles entières qui est chamboulée. Imaginez un peu, vous vous retrouvez du jour au lendemain chez vous sans travail. Seul. parce que votre femme est partie travailler et que vos enfants sont aux études. c'est dur. Surtout après 32 ans et demi de boîte", Nono comme l'appellent ses anciens collègues est en colère.

Les ex-New fabris soutiennent les GM&S

"Ils sont raison les creusois d'avoir mis les bouteilles de gaz. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Nous sans ça, on n'aurait pas eu nos primes. Ce qu'on voulait chez New Fabris c'était partir dignement. Certains avaient déjà accepté de baisser leurs salaires. Eux, ils nous ont exploité et après, ils nous ont jeté comme des chiens. c'est ce qu'ils font quand ils n'ont plus besoin des sous-traitants. Qu'ils délocalisent à à l'étranger et qu'ils payent des gens 300 euros par mois.C'est terrible ! terrible. Je peux vous dire qu'à la Souterraine, les gars, ils ne doivent pas bien dormir. C'est terrible !" répète Noël.

Alain Cuau, lui, travaillaient depuis 36 ans chez New Fabris lorsque l'usine a fermé. Depuis 6 ans, il a retrouvé un emploi à la Région. Mais a 62 ans, il y vit ses derniers mois : il partira en retraite à la fin de l'année. Pourtant, ses années New fabris ne sont jamais bien loin. Il se souvient des bonbonnes de gaz sur le toit de l'usine.

"Je suis arrivé un matin et les gars de l'équipe de nuit qui étaient sans doute plus mordus, avaient pris toutes les bonbonnes de gaz qui appartenaient à New Fabris et les avaient positionné sur le toit. Quand on a vu ça, la CGT dont je faisais partie et les autres syndicats ont s'est réunis. Et on a décidé de les soutenir dans leur choix". raconte-t-il.

Alain Cuau, ex-New fabris, ira sans doute rejoindre les salariés de GM&S ce mardi 23 mai 2017 lorsqu'ils manifesteront devant le tribunal de commerce de Poitiers. Une manifestation nationale tandis que le tribunal sera en train de plancher sur le fait d'accorder une délai ou non aux salariés creusois trouver un repreneur sérieux.