Châtillon-sur-Indre : une marche pour dénoncer la mort des petits commerces dans la ruralité

C'est une initiative symbolique que mène Jany Blanc. Ce samedi 2 novembre, c'est le jour des morts. Cet ancien commerçant veut rendre hommage aux commerçants, artisans, agriculteurs obligés de mettre fin à leur activité. Il va partir de Châtillon-sur-Indre pour rejoindre à pied Châteauroux. Lui-même a vu sa petite jardinerie dans le centre-ville de Châtillon-sur-Indre être placée en liquidation judiciaire. "Le chiffre d'affaire a baissé à partir de la crise de 2008. Les banques ne m'ont pas fait de cadeaux. Le RSI m'a pris tout mon pognon", témoigne Jany Blanc. Il est obligé de vendre sa maison pour payer ses dettes.

Jany Blanc se sent abandonné depuis la fermeture de son commerce en 2013. "Moi je tiens le coup, je suis gaillard. Mais il y en a qui se suicident après ça. Donc je fais cette marche pour eux", explique le retraité de 64 ans. Il veut aussi alerter les pouvoirs publics face à la désertification des campagnes. "Je suis en colère. On laisse crever les communes rurales", s'agace Jany Blanc.

Un sentiment partagé par de nombreux habitants. Il suffit de faire un tour dans le centre-ville de Châtillon-sur-Indre pour constater le problème. "Je suis arrivée il y a 11 ans. La rue Grande était pleine de commerces. Là, il y en a au moins 10 qui ont fermé", explique Claudine. Cette habitante regrette presque son installation. "Plus ça va, pire c'est. C'est général, dans tous les petits bleds. Les jeunes ne veulent pas venir dans les campagnes. C'est dommage", surenchérit Patricia.

Les commerces qui durent le plus longtemps, c'est le boulanger, le pharmacien, l'ambulance et le croque-mort. On a plus de souvenirs que d'avenirs"