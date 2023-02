Chaudeyrolles : premier jour d'une nouvelle et ambitieuse saison pour le Fin Gras du Mézenc

France Bleu Saint-Étienne Loire : c'est le premier jour d'une nouvelle saison pour le Fin Gras du Mézenc ! Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déguster votre viande persillée toute l'année ?

Solène Tsitos : c'est un produit saisonnier, disponible de février à juin, parce-que les animaux rentrent dans les étables à l'automne. Et en fait, la spécificité de notre AOP, c'est l'engraissement hivernal au foin de montagne. Donc ça qui va véhiculer dans le gras de la viande des arômes de nombreuses plantes. Et c'est toute la spécificité de l'Auvergne.

Vous aviez jusqu'à présent chaque année davantage de bêtes labellisées, mais ça commence à stagner. Comment expliquer ça ?

La production se stabilise. Mais elle représente quand même presque trois millions d'euros de chiffre d'affaires sur la totalité des animaux gras. C'est autant d'argent qui arrive chaque année sur le massif et bien plus encore parce qu'il y a la partie économique, mais la vraie dimension sociale, avec plus de 200 éleveurs en activité sur nos communes.

On a estimé le potentiel de la zone à, plus ou moins, 1.000 animaux engraissés par an dans le passé, et aujourd'hui on va au delà : entre 1.200 et 1.300 animaux. C'est le nombre d'exploitations présentes sur le territoire qui est le facteur limitant. On ne peut pas en faire plus avec un nombre d'hectares pour l'autonomie du troupeau et la taille des bâtiments.

On a l'habitude d'acheter le Fin Gras du Mézenc dans notre région Auvergne Rhône-Alpes. Est-ce que ça marche aussi bien ailleurs, est-ce qu'on arrive à exporter ?

Oui, absolument. C'est aujourd'hui plutôt le sud-est de la France, la région Rhône-Alpes qui est la plus importante. Mais on a la chance que le réseau s'étende tout seul. Donc si un jour il y a la demande qui naît dans d'autres régions, on le fera. On va où la demande nous porte ! Et ça commence à arriver dans d'autres zones de commercialisation, ce qui n'était pas prévu à l'origine.

Ça n'a échappé à personne, tout coûte plus cher cette année. Est ce qu'on peut s'attendre aussi à devoir rajouter quelques euros pour le Fin Gras ?

L'année dernière, la moyenne des prix de vente était déjà bien élevée. Donc avec le prix payé à l'éleveur, c'était plus de 6,12 € kilos. Aujourd'hui, on est en train d'estimer une augmentation par rapport à l'année dernière, comme tout en conséquence de l'augmentation des charges. Mais par contre, l'augmentation ne sera pas très importante parce-que c'est une production qui est à l'abri et pas très dépendante de l'extérieur. Les éleveurs sont principalement autonomes en alimentation avec le foin. Donc il va y avoir une augmentation aux alentours de 6,50 € par rapport à l'année dernière.