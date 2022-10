Chauffage à 19 degrés, illuminations de Noël : le plan de Ballan-Miré pour plus de sobriété énergétique

Tour à tour, les municipalités d'Indre-et-Loire dévoilent leur plan de sobriété énergétique poufaire des économies d'énergie. A Ballan-Miré, le coût a doublé en ce qui concerne l'électricité, il a été multiplié par six pour le gaz. La mairie a donc décidé d'une série de mesures.

Dans les bâtiments municipaux, y compris les écoles

Le système de chauffage sera mis en route après les vacances de la Toussaint. Il va être réglé à 19 degrés dans tous les bâtiments municipaux et dans les écoles. Les VMC seront coupées entre 22h et 6h. Il n'y aura plus d'eau chaude dans les lavabos et les lave-mains.

La petite enfance n'est pas concernée par ces dispositions.

Dans les gymnases

Le thermomètre sera réglé à 15 degrés. Du 21 décembre au 2 janvier au matin, le chauffage sera éteint dans les deux gymnases et le dojo. Des "enregistreurs de température" seront mis en place.

Enfin, les illuminations de Noël seront éteintes dix jours plus tôt que d'habitude. Il sera aussi proposé au Conseil municipal "d'aligner l'heure de la coupure estivale sur la coupure hivernale, soit 23h". Cet alignement devrait permettre de gagner une heure de consommation selon la mairie.