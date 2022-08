Chauffage, éclairage public, fermeture de bâtiments : comment Strasbourg veut faire des économies d'énergie

Face à la hausse exponentielle des prix du gaz, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg vont accélérer leur politique de sobriété énergétique. Des mesures sont en réflexion et seront soumises à des arbitrages. Des événements seront également annulés.

Les chiffres sont vertigineux. L'Eurométropole de Strasbourg vient de voir sa facture de gaz augmenter de 500%. La ville de Strasbourg estime que, si rien n'est fait, le budget alloué à l'énergie pourrait passer de 12 millions d'euros par an à 61 millions d'euros. "Nous étions déjà engagés dans cette course, nous allons donc devoir accélérer et passer au sprint" a dit, en introduction, Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, lors d'une conférence de presse concernant les économies d'énergie envisagées par les deux collectivités.

Les bâtiments énergivores dans la ligne de mire

Parmi les pistes de réflexion : la mise en route du chauffage le plus tard possible dans la saison, la baisse de ce chauffage à des températures moyennes de 19 degrés dans les bâtiments de la mairie et de l'Eurométropole (hors crèches et structures liées à la petite enfance), la réduction de l'éclairage public, l'interdiction des enseignes lumineuses, le renforcement du télétravail et puis la fermeture partielle ou complète de certains bâtiments énergivores : piscines, patinoires, médiathèques.

Objectif : 10% de réduction de la consommation d'énergie

"On peut aussi prendre pour exemple mon bureau à la mairie qui est très haut sous plafond" explique Jeanne Barseghian qui n'exclut pas non plus de concentrer les évènements en hiver dans la salle des mariages pour ne plus chauffer l'ensemble du bâtiment. En fait, tout est passé au crible en ce moment. Un diagnostic est fait sur chaque bâtiment, des sondes seront également posées partout, notamment dans les écoles, pour contrôler les températures. L'objectif global est de réduire la consommation de 10% dès cette année.

Arbitrages budgétaires

Mairie et Eurométropole vont devoir également faire des choix budgétaires. "Nous ne voulons pas toucher à nos mesures sociales en direction des familles, mais nous allons devoir adapter notre service public local. Toutes les politiques publiques vont être passées en revue à l'aune de ces contraintes" explique Syamak Agha Babaei, premier adjoint et vice-président de l'Eurométropole en charge du budget et des finances.

Exemple de ces nouvelles contraintes : les musées de la ville de Strasbourg. La commune confirme la fermeture deux jours par semaine, "avec des plages horaires adaptées en fonction de l'affluence et une ouverture six jours sur sept pour les grandes expositions. Les temps scolaires seront également assurés comme prévu".

On ne touchera pas au marché de Noël

Outre les musées, La politique évènementielle devrait être impactée, ce que les élus appellent "les dépenses de prestige". La journée des rues libérées est ainsi annulée cette année. D'autres animations pourraient suivre, "mais on ne touchera pas au marché de Noël" s'empresse d'ajouter la maire "même si ce sera une édition plus que jamais éco-responsable".

Des discussions sont en cours avec les agents de la ville et de l'Eurométropole ainsi qu'avec les syndicats. Un guide sur les éco-gestes sera également diffusé aux salariés.