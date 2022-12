Chauffage : le "chèque bois" d'un montant de 50 à 200 euros disponible à compter du 27 décembre

Invitée de Ma France sur France Bleu mercredi au micro de Wendy Bouchard, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a détaillé le dispositif du "chèque bois". D'un montant de 50 à 200 euros selon les revenus, il pourra bénificier à 2,6 millions de ménages. Il pourra être demandé par les ménages éligibles à compter du 27 décembre 2022 et jusqu'au 30 avril. Selon l'Ademe, 3,4 millions de personnes se chauffent au bois en France. Cette aide a été évaluée par le gouvernement à 230 millions d'euros au total.

ⓘ Publicité

Pour faire votre demande, il faut se rendre ce site dédié du ministère de l'Economie. Ce chèque bois est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel qui est en train d'être envoyé à 12 millions de ménages en France. Un guichet est aussi ouvert depuis novembre pour un chèque allant de 100 à 200 euros et qui devrait bénéficier à 1,6 million de foyers modestes se chauffant au fioul et n'ayant pu bénéficier du bouclier mis en place pour l'électricité et le gaz.