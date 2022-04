Ma prime renov' : comment les chauffagistes girondins s'adaptent aux nouvelles pratiques

Lancé en 2020, le dispositif gouvernemental Ma prime rénov' s'étoffe ce vendredi 15 avril. L'aide à la rénovation énergétique des logements augmente de 1 000 euros pour les ménages passant d'une chaudière au gaz ou au fioul à une chaudière aux énergies renouvelables, comme par exemple une pompe à chaleur, un poêle à bois, ou un poêle à granulés.

Pour un poêle à granulés qui coûte 5 000 euros à l'installation, cela peut être une économie de 60%

"Pour un poêle à granulés qui coûte 5 000 euros à l'installation, cela peut être une économie de 60% selon le taux d'imposition", explique Max Ribette, responsable marketing chez Picoty Aquitaine. Basée à Martignas-sur-Jalle, cette filiale du groupe Picoty pèse 19 millions d'euros de chiffre d'affaires et est un des poids lourds du secteur sur le territoire girondin, avec des agences à Saint-Médard-en-Jalles, Lège, mais aussi à Bon Encontre, dans le Lot-et-Garonne, et à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées.

L'entreprise ne faisait quasiment que des chaudières au fioul et au gaz il y a encore deux ans, principalement dans les grandes maisons du Blayais ou du Sud-Gironde. Elle a donc dû s'adapter. D'autant que ces systèmes de chauffage polluants sont ciblés par le gouvernement : à partir de janvier 2023, les chaudières au gaz ne seront plus concernées par les aides Ma prime rénov' et deviendront donc moins intéressantes financièrement. Quant aux chaudières au fioul, il ne sera tout simplement plus possible d'en installer dès juillet 2022.

Sachant en plus que les prix du gaz et du fioul flambent, particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, cette augmentation de 1 000 euros est aussi vue comme un soulagement du côté de l'entreprise, qui a dû facturer un peu plus cher ses clients à cause de l'augmentation du prix des matières premières.

La pompe à chaleur, choix numéro 1

Chez Picoty et ses 1 500 clients en Gironde, en attendant le bio-fioul qui doit arriver cet été, c'est donc la pompe à chaleur qui est devenue le produit le plus demandé, devant les poêles à bois et à granulés. Des systèmes qui peuvent aussi venir en complément d'un chauffage au gaz classique, puisqu'ils ont souvent la puissance nécessaire pour chauffer la maison en journée par exemple, tandis que le chauffage traditionnel peut prendre le relais la nuit.

Bref, l'idée est de devenir "éco-friendly", comme le répète le responsable marketing chez Picoty Aquitaine Max Ribette. L'entreprise a aussi formé sa vingtaine de salariés qui interviennent chez les particuliers, pour les spécialiser dans ces nouveaux systèmes plus écologiques. Elle a également pris des parts dans une entreprise de Lège, sur le Bassin d'Arcachon, pour y créer une école de formation à destination de ses futures recrues, poseurs et dépanneurs. Sachant qu'il faut tout de même entretenir les chaudières au fioul posées récemment, puisqu'elles peuvent rester fonctionnelles encore plusieurs années.

