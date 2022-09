Chauffage, sèche-linge, four : quelles astuces pour faire baisser sa facture d'énergie ?

Dans un contexte de fortes tensions autour de l'énergie, Emmanuel Macron a renouvelé ce lundi son appel à faire des économies d'énergie, avec un objectif de 10% de réduction pour éviter les coupures de gaz ou d'électricité cet hiver. Mais comment faire baisser sa consommation -et sa facture- à la maison ? Cuisine, radiateurs, salle de bains, linge... France Bleu vous donne quelques astuces pour consommer moins.

Baisser le chauffage et calfeutrer son logement

Le chauffage représente 65% de notre facture énergétique, indique le Médiateur national de l'énergie. Chaque degré en moins fait économiser 7% d'énergie. Le Médiateur recommande donc de chauffer à 16 degrés dans les chambres, 19 degrés dans le salon et 22 degrés dans la salle de bains quand on s'en sert.

L'autre astuce, c'est de fermer les volets et de tirer les rideaux la nuit, dans toute la maison, pour conserver la chaleur. Sur le plan de l'entretien, il faut isoler ou calorifuger les tuyaux d'eau chaude pour éviter les déperditions. L'entretien annuel de votre chaudière, une mesure obligatoire, permet de consommer 10% d'énergie en moins.

Dans la cuisine, limiter et optimiser l'usage du four

Engie recommande de limiter l'usage du four, qui est très gourmand en électricité en ce qui concerne les plus anciens modèles. Pour décongeler un plat, mieux vaut passer par le micro-ondes ou faire l'achat d'un four à chaleur tournante, plus économe. Si vous faites cuire un plat au four, vous pouvez l'éteindre un tout petit peu avant la fin de la cuisson, le plat finira de cuire le temps qu'il refroidisse. Enfin, si vous lancez une pyrolyse pour le nettoyer, faites-le à la fin d'une cuisson plutôt qu'à froid.

Concernant les plaques de cuisson, il faut favoriser les plaques à induction plutôt qu'en vitrocéramique. Et couvrir les casseroles ou les poêles divise par quatre la consommation d'énergie.

Utiliser le sèche-linge en heures creuses, lancer le lave-linge bien plein

Quant au lave-vaisselle ou au lave-linge, il faut les lancer quand ils sont bien pleins et sur le mode éco, qui est plus long mais qui chauffe moins l'eau.

Le sèche-linge est particulièrement énergivore. Mieux vaut s'en passer, ou l'utiliser en heures creuses. Le faire fonctionner après un cycle essorage de votre lave-linge limite aussi la consommation. L'Ademe, l'agence de la transition écologique, conseille aussi de bien vérifier les étiquettes énergie, lorsque vous achetez un nouvel appareil. Chaque différence d'une classe représente de l'ordre de 15 à 20 % d'économie d'énergie.

Débrancher les appareils électriques du salon

Dans le salon, il faut débrancher les ordinateurs et les consoles de jeux quand on ne s'en sert pas. Les appareils électriques continuent à consommer de l'énergie quand ils sont en veille, on appelle ça les "consommations fantômes", qui représentent 10% de la facture hors chauffage. Le conseil, c'est donc d'acheter une multiprise avec interrupteur.