Chauffée à la biomasse, la piscine d'Amnéville reste ouverte tout l'hiver malgré la crise de l'énergie

Il y a quatre ans, Amnéville a fait le choix du chauffage urbain. La mairie a donc remplacé ses chaudières au gaz par une installation fonctionnant à la biomasse, ici, des déchets verts permettant donc de chauffer 17 bâtiments municipaux, dont la piscine et le pôle thermal.

La biomasse en question, ce sont les résidus de l'exploitation du bois. Les troncs sont utilisés pour le bois d'œuvre et les branches sont broyées et utilisées pour ce chauffage urbain. Il faut 7.000 tonnes pour chauffer Amnéville.

La piscine va rester ouverte tout l'hiver, avec des bassins chauffés à 32 degrés en moyenne

Les travaux ont coûté 8,5 millions d'euros à la ville, 4,8 millions ont été pris en charge par l'ADEME. Écoles, collège, locaux de la municipalité, autant de bâtiments qui ne risquent pas de souffrir d'une éventuelle pénurie d'énergie qui pourrait avoir lieu cet hiver. La piscine et ses trois bassins vont donc rester ouverts en continu tout l'hiver.

Le bassin olympique sera chauffé, comme d'habitude, à 30 degrés, 34 pour le bassin enfant. Et ça, sans augmentation des tarifs d'entrée (toujours deux euros pour les enfants et deux euros cinquante pour les adultes).

Si on n'avait pas le réseau de chaleur, ça nous aurait coûté deux millions et demi de plus par an" - Eric Munier, maire d'Amnéville

Le maire d'Amnéville, Eric Munier l'affirme : "on est certains qu'à l'heure actuelle, si on n'avait pas le réseau de chaleur, ça nous aurait coûté deux millions et demi de plus par an", et ça, sans prendre en compte l'envolée des prix de l'énergie anticipée pour 2023. Les coûts de ce nouveau système de chauffage urbain sont maîtrisés.