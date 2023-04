"Chauffeur-livreur, c'est devenu un métier de passage", dit un patron de Dordogne qui a du mal à recruter

Comme l'hôtellerie et la restauration, l'industrie ou encore la santé et l'action sociale, les métiers du transport et de la logistique sont l'un des secteurs les plus en tension en Dordogne. Dans le département, 58% des recrutements, soit plus d'un recrutement sur deux est jugé "difficile" par les entreprises, selon une étude de Pôle emploi. Wilfrid Mattenet est patron d'une entreprise de transport et de distribution de colis à Coulounieix-Chamiers. Depuis quelques années, il a de plus en plus de mal à embaucher.

Six ans en moyenne

"Cela fait 20 ans que je suis dans le monde de l'entreprise, et cinq ans que je vois vraiment que ça commence à changer, et pas dans le bon sens pour nous", explique le patron de Commagnac transports. Son entreprise transporte et livre des colis aux particuliers dans toute l'agglomération de Périgueux et même au-delà. Il compte 38 salariés.

"Ce qui était avant un "vrai" métier, est devenu un métier de passage. En moyenne on reste six ans chez nous", détaille Wilfrid Mattenet. Il lui faut plusieurs mois pour former un chauffeur-livreur, même s'il sait que celui-ci ne fera pas nécessairement carrière dans l'entreprise.

L'immersion comme solution

Wilfrid Mattenet explique qu'il y a aussi une question de "valeurs" qui peuvent rendre les recrutements difficiles. Le chef d'entreprise a déjà eu affaire à des chauffeurs qui ne supportaient pas la pression, qui se sont arrêtés en bord de route et ont abandonné leur camion, sans un coup de téléphone. Il a déjà embauché un chauffeur qui avait caché ses problèmes de vue.

Depuis plusieurs années, Wilfrid Mattenet recrute ses chauffeurs grâce à Pôle emploi. Les candidats effectuent un stage en immersion d'une quinzaine de jours dans l'entreprise. Cela permet et à l'entrepreneur et au candidat d'apprendre à se connaître, et au candidat de tester le métier, et de voir s'il correspond à ses attentes.