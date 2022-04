Prix de l'énergie : un maire de la Somme propose à ses habitants de négocier des tarifs groupés

"Ensemble, on est plus fort". À Chaulnes, petite commune de la Somme de 2.000 habitants au sud de Péronne, le maire Thierry Linéatte a eu une idée pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie : mettre en place un groupement de commandes pour le gaz, l'électricité et le fuel avec les habitants.

Pour cela, l'élu a fait distribuer ce 29 mars dans les boîtes aux lettres de ses administrés un questionnaire. Chacun peut y indiquer l'énergie qu'il utilise pour se chauffer et s'éclairer, s'il souhaite faire partie d'un groupement de commandes et s'il est prêt ou non à changer de fournisseur. Une fois les réponses obtenues, "on contactera les fournisseurs d'énergie, en leur disant que l'on a par exemple 500 ou 600 clients supplémentaires qui peuvent venir chez eux, et en leur demandant ce qu'ils ont à nous proposer" en termes de réduction de prix, explique Thierry Linéatte.

Mais le maire de Chaulnes a conscience "que ce n'est pas simple d'aller convaincre les fournisseurs d'énergie". Il souhaite donc s'appuyer sur des structures associatives spécialisées, "parce qu'elles sont beaucoup plus fortes, avec parfois des dizaines de milliers d'adhérents" pour négocier ces tarifs.

L'autre avantage de ces associations, c'est "qu'elles s'occupent de tout" pour les démarches administratives, ajoute Thierry Linéatte. Les habitants de la commune n'auront pas à changer eux-mêmes de fournisseur si besoin, et "ils ne verront donc pas de différence, sauf, je l'espère, sur la facture suivante lorsqu'elle aura diminué". Pour le maire, qui a fait adopter ce projet de groupement de commandes en conseil municipal en mars, "ça ne peut qu'intéresser un maximum de gens".

L'objectif : être prêt à l'automne

De leur côté, Les Chaulnois semblent effectivement séduits par l'idée. Évelyne, retraitée, a vu sa facture d'énergie augmenter de "15% par mois", et elle estime "qu'il faudrait au moins 20 euros en moins" à payer pour soulager son porte-monnaie. Tania, habitante de la commune depuis six ans, serait elle aussi partante : "Si ça nous fait économiser pas mal d'argent, je veux bien. Parce que là, on est à 170 euros par mois" de gaz et d'électricité, et que "ça commence à être salé". Quant à Daniel, il considère également qu'un groupement de commandes est une bonne idée, mais refuse d'avoir "une mauvaise suprise. Il faut que le fournisseur s'engage pour un bon nombre d'années, pour éviter qu'au bout de quatre ou cinq ans, les prix doublent, triplent voire quadruplent", prévient-il.

La mairie demande aux habitants de lui remettre leurs réponses d'ici le 15 avril, afin d'avoir assez de temps pour mettre en place un groupement de commandes à l'automne.