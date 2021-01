Chauvigny : la pisciculture du Talbat a très bien passé les fêtes

Parmi les entreprises qui traversent bien la crise sanitaire, celle de Jean Paul Boureau. Il dirige la pisciculture du Talbat à Chauvigny. Dans ses bassins, lui et ses 6 salariés élèvent 600 000 truites par an. Et 2020 a été une bonne année pour la société qui va s’agrandir encore cette année.

La crise sanitaire n'a pas eu d'effets négatifs sur cette pisciculture qui élève 600 000 truites et de salmonidés par an. Bien au contraire, pour le nouvel an, la société a vu ses ventes de truites en filet, en rillettes ou fumées bondir de 15%. Un domaine dans lequel Jean Paul Boureau s'investi de plus en plus.

30 tonnes de truites élevées chaque année

Lorsqu'il reprend la pisciculture en 2006, Jean Paul Boureau élève ses truites pour fournir les sociétés de pêche. Peu ou pas de transformation. En 2013, un virus ravage son élevage. Il est à deux doigts d'abandonner. Il décide de repartir mais cette fois en diversifiant son activité. Il va créer un atelier de transformation qui tout doucement va prendre de l'ampleur. Aujourd'hui sur les trente tonnes de truites adultes qui sortent de ses bassins, un tiers est destiné au ré-empoissonnement, les deux autres tiers sont transformés en filets, pavés, rillettes ou truites fumées.

Un atelier ultra moderne à la fin 2021

Une démarche qu'il compte encore développer à l'avenir. Dans cette perspective, il va agrandir son atelier avec la construction d'un bâtiment de 180 mètres carrés et équipés des derniers outils pour transformer les truites. Pour accompagner cet investissement de plus de 400 mille euros, il devrait recruter deux personnes supplémentaires ce qui portera l'effectif à huit salariés.