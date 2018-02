Un groupement d'une quarantaine de producteurs du Richelais a inauguré ce samedi matin son magasin, le "K'di fermier", à Chaveignes. Un magasin qui met à l'honneur les circuits courts en ne vendant que leur production. Il est déjà ouvert aux clients depuis décembre, et il fonctionne plus que bien.

Chaveignes, France

Ils ont tenu leur pari : monter leur magasin, qui vend leurs produits du coin, à des clients du coin. "Ils", ce sont une quarantaine de producteurs du Richelais, exerçant dans la viande bovine aux fruits et légumes, en passant par le vin ou les sucreries. Le "magasin", il s'appelle le K'di fermier, et il est ouvert depuis le 8 décembre à Chaveignes, sur la route de Tours.

Mettre à l'honneur les circuits courts et le commerce de proximité

"Notre but, c'était vraiment de mettre à l'honneur le circuit court. C'est à dire vendre des produits qui viennent du Richelais aux gens qui habitent dans le Richelais.", explique Stéphane Gérard, l'un des neuf co-gérant du magasin. Et les Richelais, eux, ils sont contents : "Ce sont des produits de chez nous, de bonne qualité, qui font vivre nos agriculteurs, et qui sont tout aussi chers que dans des grandes surfaces."

Les neuf co-gérants du magasin sont tous agriculteurs dans le coin. © Radio France - Simon Soubieux

Le magasin n'emploie pour le moment aucun salarié. Ceux qui le font fonctionner, ce sont les neuf co-gérants, qui se relaient à la caisse. Le magasin est pour le moment seulement ouvert les vendredis, samedis et dimanches matin.

Un départ en fanfare

Le magasin, nous le disions, a ouvert au public il y a deux mois. Et pour le moment, c'est une sacrée réussite. Les clients sont au rendez-vous. Le chiffre d'affaires est même 40 % plus élevés que prévus. Et pourtant, ce n'était pas gagné : "Beaucoup de gens nous disaient, dont nos banquiers, qu'installer un magasin de produits agricoles locaux ici était voué à l'échec, que c'était un truc de bobo, qu'on n'aurait pas de clients."

Le groupement d'agriculteurs a désormais d'autres projets. Il a par exemple déjà commencé à distribuer des repas fermiers tous les quinze jours dans trois écoles du coin, celles de Richelieu, de Ligré et de Champigny-sur-Veude.